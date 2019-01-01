拚民進黨主席 卓榮泰南投座談： 讓社會看到改變與團結

2019-01-01 17:08

〔記者謝介裕／南投報導〕民進黨主席補選6日投開票，候選人、前行政院秘書長卓榮泰今天下午特別在南投縣舉辦座談會，一方面向黨員說明他角逐黨主席的理念，一方面透過意見交換，了解地方的聲音，進而成為民進黨革新、進步的養分及動力。

卓榮泰首先強調，他參選民進黨黨主席補選，不在於計較他與另一個候選人游盈隆之間的個人輸贏，而是要贏給社會看，讓外界看到民進黨想要改變，有團結、有檢討，重拾民眾對民進黨的信心。因此，參選以來，他堅守不貼標籤、不出惡言，換言之，想要讓黨朝更好的方向發展，就從自我累積正能量做起，若能如願當選，也才能好好帶領大家團結、努力走出敗選陰影，再次尋求民心、民意對民進黨的疼惜及支持。

立委蔡培慧、埔里鎮長廖志城等民進黨內公職人員都出席座談會，是否恢復鄉鎮市黨部編制，則是大家關注的焦點。卓榮泰說，若是要藉此深耕基層，以服務型的地方黨部為出發點，他可以認同，反之，若變相成為派系操弄的籌碼，他則堅決反對到底。

鄉鎮市黨部能否恢復？有待黨主席補選結果揭曉後，再進一步討論。

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