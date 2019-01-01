批小英不懂台灣人要什麼 蔡正元：2020再見了

2019-01-01 16:32

〔記者陳昀／台北報導〕總統蔡英文今天上午發表新年談話時針對兩岸關係提出「4個必須、3道防護網」，對此前國民黨立委蔡正元在臉書提出另一種版本的「4個必要」，並批蔡搞不清楚台灣人民要什麼，「只能說2020再見了」。

蔡總統提出「4個必須」為中國必須正視中華民國台灣存在的事實、必須尊重2300萬人民對自由民主的堅持、必須以和平對等的方式來處理雙方歧異、必須是政府或政府所授權的公權力機構坐下來談；3道防護網則是民生安全、資訊安全及民主防護網。

蔡正元認為，蔡總統搞錯了，這些都不是台灣要的，台灣要的「4個必要」是必要消滅假正義之名的東廠、必要廢除無能的人事酬庸、必要放棄自以爲是的政策、必要撤除大批浪費的稅金。

他指出，台灣要的「3個防護」則是憲法阻止台獨冒進的防護網、憲法阻擋不當立法的防護網、憲法阻隔亂判司法的防護網。

蔡正元認為，蔡總統可能永遠搞不清楚台灣人民要什麼，那只能說「2020再見了」。

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