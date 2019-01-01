中國不斷打壓 林昶佐：唯有自己出去叫台灣 別人才會尊重

2019-01-01 15:36

〔即時新聞／綜合報導〕近年來中國常在國際上打壓台灣，讓台灣遭到矮化，不過時代力量立委林昶佐卻認為，其實並不是所有地方都是由中國的力量掌控，中國在很多議題上是落後者。他也表示，台灣唯有自己出去就是叫台灣，別人才會尊重你。

林昶佐在接受《三立》訪問時表示，雖然台灣名稱在國際上被矮化，但現在是品牌的時代，「Taiwan還是最自然的品牌和最動人的故事！」他也指出，並非所有的地方都是由中國力量掌控，很多議題中國是落後者，像國際特赦組織是連中國都封殺的團體，但他們卻得過諾貝爾和平獎，而且在全世界都有分會。

林昶佐也建議外交部盤點補助的經費，並多做有助於柔性外交、民間感情的活動，像是把南島語系文化圈發展納入交流項目，外交關係不僅是將對方當作市場與勞力，真正能夠促進感情交流的是文化。

林昶佐也談起台灣在2020年東京奧運的名稱，他認為如果台灣一出去就自稱是中華台北，這樣沒有任何人會幫你，也沒有人會主動問要不要改成台灣，「唯有你自己出去就是叫台灣，別人才會尊重你。」他認為台灣在國際上不需要先自我審查，然後好像矮人一截。林昶佐直言，自己的信心以及跟其他人平起平坐的姿態，是我們走出去的第一步。

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