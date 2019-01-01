川普簽署亞洲再保證倡議法 台灣納入美印太戰略

2019-01-01 13:47

重申美對台安全承諾、支持定期軍售

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國總統川普在2018年最後一天，簽署「亞洲再保證倡議法」（ARIA）生效。ARIA將台灣納入印太戰略一環，重申美對台安全承諾、支持定期軍售、並鼓勵美國資深官員訪台。外交部今天表示，在「台灣關係法」（TRA）邁入40週年之際，美國總統簽署此案別具意義，將持續深化兩國關係，並與美國及區域內理念相近國家合作促進區域和平繁榮與穩定。

美國聯邦參議院及眾議院去年12月分別以一致同意方式通過「亞洲再保證倡議法案」（Asia Reassurance Initiative Act of 2018, ARIA），完成國會立法程序。該法案（S. 2736）後送交白宮，美國川普總統於美東時間去年12月31日簽署共13項法案，包括ARIA，使其正式生效。

川普：認同國會對於維護美國安全與實力

川普後也發表總統聲明指出，關於台灣的部分，他認同國會對於維護美國安全與實力的目標，但涉及美國對外軍事與外交事務部分，川普政府認為，這是美國總統作為三軍統帥專屬的憲政職權。

外交部：適值「台灣關係法」40週年別具意義

外交部今天發布新聞稿表示，適值「台灣關係法」立法邁入第40週年之際，該法案獲得美國總統簽署，別具意義。外交部對美國行政及立法部門，一致展現對台灣的友好與支持，表達誠摯歡迎與感謝。

該法案納入多項友我的條文

外交部說明，該法案納入多項友我的條文，包括重申美國基於TRA及「六項保證」（Six Assurances） 對台灣的安全承諾，支持美國政府定期對台軍售，及依據「台灣旅行法」（TTA） 鼓勵美國資深官員訪台，並肯定美國與台灣等區域夥伴交往的價值。

外交部並進一步說，台美關係立基於自由民主與人權的共同價值以及區域和平穩定與繁榮的共同利益，一向緊密友好，近年來在雙方共同努力下，更加堅實穩固。中華民國外交部將持續秉持互信、互惠及互利的原則，與美方保持密切溝通，持續深化兩國各領域及各層級的合作夥伴關係。我方也樂願與美國及區域內理念相近國家攜手合作，共同促進印太區域的和平繁榮與穩定發展。

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