支持誰選總統？卓榮泰：先把執政做好 任何人都有機會

2019-01-01 13:13

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨主席候選人卓榮泰今天找前扁系大將、水牛書店社長羅文嘉對談，兩人被問到是否支持蔡英文總統連任，對此，羅文嘉說，還是希望蔡英文繼續連任，但希望她能把大家的疑問消除，把問號變句號；卓榮泰說，會努力把民進黨變成驚嘆號，找出最強的人。媒體問到若行政院長賴清德是最強的人，是否鼓勵他參選總統？卓榮泰說，先把執政做好，任何人都有機會。

宣布參選民進黨主席的游盈隆日前找前總統陳水扁請益，卓榮泰今天則找來昔日扁朝文宣大將羅文嘉對談，頗有較勁意味。卓榮泰也感謝十多年前一起參選台北市立委時，當時高人氣的羅文嘉公開要選民把票投給包括他在內，民調較低的候選人，希望未來民進黨初選，大家也能夠互相扶持、補強。兩人在活動結束後，仍在桌邊話家常一會才離開，卓榮泰也對於臨時把羅文嘉從山上找下來表示抱歉。

對談中媒體詢問，是否支持蔡總統連任？羅文嘉說，蔡總統還是最適合人選，不可取代，但敗選這一個月來，蔡的領導表現，讓他打了問號，該急的事情不急，不急的事情卻急著去做。希望府院黨重整後，問號可以變成句號。

至於什麼是急的事情，羅文嘉認為，應該要第一、穩定人心，撫慰幹部，結果現在卻急著清理戰場；第二、要建立共識，為什麼失敗，要怎麼站起來；第三、透過前面的動作把戰線建立起來，他覺得這是最急的事情，不過現在卻急著清理戰場，處理不這麼急的外面關係，處理技巧也很差，戰術拙劣，例如整個台北市選舉，看不清楚民進黨的戰略。

此外，每個公投都是最直接的民調，透過公投可以做大數據分析，可以找出可能失敗的原因。他認為卓榮泰來當黨主席應該會比現在領導者好，因為卓榮泰特性是很樂觀，也不封閉，「比較活在人間一點。」

回應蔡總統的連任問題，卓榮泰說，他會努力把民進黨變成驚嘆號，讓大家覺得這個黨可以繼續往下走，幾個月後，民進黨就奧決定總統立委提名，唯有找出最強的人才能贏，要全部黨員、整個社會認為可以贏，才可能在大選求勝，未來什麼人可以代表民進黨成為總統候選人，「現任總統把事情做好，絕對有她在工作上價值，任何一個黨員，只要夠資格，你都可能有這種參與競爭的公平權利，黨部就是公正平台。」這是他的責任。

至於賴清德若是最強的人選，是否會鼓勵他參選？卓榮泰說，會從各種跡象或是民調數字來看，會等待、尋找、確認最強的候選人代表民進黨參選。目前就是把執政做好，因為執政不好，任何人出來選都很困難，執政若好，任何人都有機會。把執政成績向外界說明，其他就等待機制產生人選。

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