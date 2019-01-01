劍指小英？羅文嘉：現在政治人物都不講人話

2019-01-01 12:32

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨黨主席候選人卓榮泰今天上午與前總統陳水扁大將、現為水牛書店社長的羅文嘉對談。羅文嘉認為這次敗選，部分是由於執政的人都活在自己想像、世界裡面。他也建議卓榮泰，如果當黨主席，要跟現在總統不一樣，跟其他政黨主席不一樣，要站在第一線說服人民，現在政治人物都在講假話，講「不是人話」；若等大家廝殺好、討論好再決策，那就不是領導者。卓榮泰對此表示同感，以後就是要自己出來面對各種問題和詢問，他也坦言，行政院的輿情與他在外面獲得的輿情不太一樣。

宣布參選民進黨主席的游盈隆日前找前總統陳水扁請益，卓榮泰今天則找來昔日扁朝文宣大將羅文嘉對談，頗有較勁意味。卓榮泰也感謝十多年前一起參選台北市立委時，當時高人氣的羅文嘉公開要選民把票投給包括他在內，民調較低的候選人，希望未來民進黨初選，大家也能夠互相扶持、補強。

羅文嘉說，台灣人民第一次把國會、中央執政、地方執政都慷慨給了一個政黨，為何只有短短兩年卻大幅衰退，他注意到馬英九執政時，也有同樣的軌跡，代表這不是個人問題，而是結構問題，只要進入執政，就是圍牆裡面做決策，以為自己可以搞定，而不知道人民已經在改變。希望卓榮泰未來有機會帶領這個本土政黨，要找回人民感動，在意人民在意的事情，不要掉進這個歷史的重複循環裡。

卓榮泰也同意，進入執政後，看得確實很不一樣，離人民距離越來越遙遠，他坦言，在行政院處理輿情過程到後來，發現行政院的輿情跟他外面的專業團體、年輕朋友處理的輿情都不一樣，他也有把這件事情跟行政院長賴清德講過。

羅文嘉接著以美國總統川普的案例指出，當初大家嘲笑他土豪，結果他當選，部分原因是川普自己站在第一線。而以前大家都透過媒體跟社會溝通，現在社群這麼發達，政治工作者不能再假手別人做發言人，不能假手別人全是你的價值，必須勇敢站到第一線。

羅文嘉說，希望卓榮泰未來若當黨主席，要跟現在總統不一樣，跟其他政黨主席不一樣，要站在第一線跟人民說自己的立場。不知道就說不知道，還在評估就說還在評估，現在政治人物都在講假話，講「不是人話」，聽久就是那套。現在政治人物自動投降放棄，把這些交給網紅、名嘴、發言人、媒體，都是錯了，必須自己做。

卓榮泰說，過去他們為了保護老闆，所以用發言人的制度，但發言人講話都很「藝術」，常常講出來的話就是「大概、也許、恐怕、不見得」，現在年輕人不喜歡這樣，必須要很清楚告訴大家，帶領大家往一個方向去。

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