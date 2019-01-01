彰化升旗典禮送發粿 王惠美許新年3希望！

2019-01-01 12:01

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化要發了！彰化縣今天在縣府廣場舉行升旗典禮，分送1000份的碗粿與發粿；縣長王惠美則是許下「新年三個希望」，創造美好彰化、率領縣府團隊全力打拚，新的一年彰化都風調雨順；未來4年要努力在彰化拼經濟，讓所有鄉親有感覺！

彰化縣長王惠美今天許下「新年三個希望」，第一個就是跟鄉親用熱愛這塊土地的心情，一起創造一個美好的彰化，邁向更進步的希望城市；第二個是期盼在鄉親支持之下，率領縣府團隊全力以赴、努力打拚，改造彰化，翻轉我們的命運；第三個希望，則是期盼新的一年彰化能夠「有風無颱，有雨無災，四時風調雨順，五穀豐收，百業興盛，全境平安」。

王惠美強調，新的這一年將加速鐵路高架化，落實一軸一環雙樞紐的政見，把彰化的好彰化的美行銷出去，讓更多人能進來彰化，進來彰化消費，讓彰化的經濟能夠蓬勃發展，作伙來努力拚經濟。

王惠美指出，彰化的建設不能只作一半，好還要更好，農業的轉型不能等，彰化未來的發展要成功，必須透過完整的交通系統以及特定區都市的解編再生，引進國際新興產業，達到全球產業在地化，在地產業全球化，交通完善，產業就進來，工作機會就多了，不只我們的孩子不必外出，外地人也會來這裡工作。

王惠美指出，雖然才剛剛就職，她要向鄉親報告，縣府團隊已經準備好了，未來將努力在彰化拼經濟，讓所有鄉親有感覺！

今天的縣府元旦升旗典禮，還分送1000份的碗粿與發粿、讓縣民在新的一年就發發發，彰化也發發發！

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