萬人元旦升旗健走 鄭文燦許五願：要桃園「轉大人」

2019-01-01 12:00

〔記者李容萍／桃園報導〕「2019桃園市元旦升旗暨健走活動」今在中壢區青埔文中三停車場舉行，吸引約2萬人到場，本客家歌手黃于娟帶領大家一起唱國歌，市長鄭文燦祈願在新的一年持續推動包括桃園航空城計畫、亞洲．矽谷計畫、軌道建設、城市轉型的基礎建設，以及照顧年輕人等5個目標，讓桃園「轉大人」，成為台灣的亮點城市。

鄭文燦表示，近期台商回台投資大多選擇桃園，桃園不僅是全台人口成長最快，也是產業投資最多的城市。市府積極推動桃園發展的三支箭，其中桃園航空城計畫預計今年將完成第三跑道環評、明年核定區段徵收計畫；配合「亞洲．矽谷計畫」於青埔設立「亞洲．矽谷創新研發中心」，打造桃園成為年輕人的創業聚落，協助產業往下一個世代邁進；在前瞻基礎建設計畫方面，桃園的捷運願景是「三心六線，美好實現」，機場捷運通車後屢創佳績，甚至創下單日運量達到10萬人次的紀錄，市府將融合桃園、中壢、航空城等三大都會區，以捷運串連各區，加上鐵路地下化，形成北北桃1小時軌道生活圈，讓桃園進入捷運的新時代。

鄭文燦說，市府推動城市轉型的各項基礎建設，包括污水下水道系統、河川整治、增設運動中心、圖書館、親子館，以及各式社福、生態、教育、體育、文化等設施，讓市民充滿幸福感，享受更好的生活品質；市府也將持續打造桃園成為年輕人最喜歡的城市，讓年輕人在此「好工作、好生活、好就業、好創業」，在桃園追尋人生的夢想。

他提到，青埔地區已有國際棒球場、華泰名品城、青塘園、高鐵桃園站等設施，市府將接續推動各項建設，包括：發展「亞洲．矽谷創新研發中心」；增設桃園會展中心及國際觀光旅館；於青塘園設立市立美術館，目前已經動工；於機場捷運A17領航站設立桃園流行音樂劇場，未來將成為優質的戶外演唱會場地；設置橫山書法藝術館；引進新的教育機構及國際學校。 今年元旦健走活動將帶領市民走過一個又一個桃園的亮點建設，祝福大家在新的一年滿滿的歡喜及希望，他將在新的一年，以拚經濟、拚建設、顧民生為目標。

健走路程約3.5公里，途經青塘園、老街溪岸、市美館基地等，民眾走完全程可獲得造型背包、紀念毛巾以及參加東京雙人來回機票等抽獎活動，欣賞新住民團體和超萌女聲陳芳語等表演；包括立委鄭運鵬、市議員魯明哲、吳嘉和、徐景文、陳治文、陳姿伶、彭俊豪、劉曾玉春、謝美英等人均出席活動。

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