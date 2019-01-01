白冰冰愛河拍MV 高市觀光局長誇：有「冰」的都會紅

2019-01-01 11:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄一月觀光大使白冰冰元旦即上工，今上午由高雄熊陪同、前往愛河畔拍攝「來去高雄」MV，接著將陸續到高雄各景點取景，高市觀光局長潘恆旭專程帶著高雄熊歡迎冰冰姐，高雄熊還一起入鏡拍片，潘恆旭笑說中國有范冰冰跟李冰冰，高雄有韓冰跟白冰冰，有「冰」的都會紅。

潘恆旭進一步指出，這支MV完成後，除了台灣以外，也會在中國12個視頻網站上架，鎖定台灣50歲以上的冰冰姐粉絲，以及中國福建遊客，希望透過具有在地風味的冰冰姐行銷，讓更多人來高雄走走；白冰冰則補充，除了兩岸，東南亞跟日本也有很多人認識她，很歡迎大家來高雄看看。

白冰冰為拍攝「來去高雄」MV行銷高雄，今天會在高雄一日行，上午從愛河畔出發，接著將往蓮池潭龍虎塔、佛陀紀念館、義大世界、國賓飯店小吃等處蒐集美景美食，MV當中也會放上夢時代跨年夜與高雄市長韓國瑜一起唱祈禱的橋段，希望為高雄新年觀光打響第一炮。

潘恆旭表示，高雄未來每個月都會邀請一位觀光大使幫忙推銷高雄，目前確定1月白冰冰、2月陳文茜，3月有兩位人選還在洽談中，盼透過名人的魅力，讓外界更想認識高雄。

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