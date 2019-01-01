蔡英文談兩岸提4必須3防護網 侯友宜：地方積極交流

2019-01-01 11:38

〔記者翁聿煌／新北報導〕總統蔡英文今天上午元旦談話重點提及兩岸關係要有「4個必須、3道防護網」，尤其兩岸關係必須是政府或政府所授權的公權力機構坐下來談，新北市長侯友宜說，兩岸關係必須要多溝通、多交往，「中央有中央的考量，地方則應該要積極交流，創造雙贏。」

侯友宜今天在鶯歌陶瓷博物館舉行局處首長的市府團隊共識營，有媒體問到侯友宜對蔡英文的「4個必須、3道防護網」看法，侯友宜說，兩岸必須有信任基礎，而信任基礎必須建立在多多交往、多多往來，雙方才能更了解對方，也才能為市民創造更大的經濟和福祉。

他表示，我們要走出去，讓人家走進來，兩岸間對於安全、對等可能有一些疑問，但是只要多化解、多溝通，相信未來一定會越來越好。

有媒體問侯的意思是不是不認同蔡總統的說法，侯友宜說，兩岸需要互相信任，為兩岸的子民多想想，要怎麼幫助大家讓生活過得更好，繼續往前走，不要想得太複雜、想得太多？中央有中央的考量，但是新北市會繼續推動城市交流，創造雙贏。

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