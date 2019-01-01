好熱鬧！屏東市元旦升旗健走活動 萬人參加

2019-01-01 11:14

〔記者葉永騫／屏東報導〕迎接108年的到來，屏東市公所今天清晨在市公所前廣場舉行元旦升旗典禮暨健行活動，吸引近萬民眾熱烈參與，在市長林恊松帶頭跳暖身操後鳴槍健走，希望在新的一年大家「動起來」，一起打造幸福健康的生態城市。

升旗典禮於今天上午6時30分舉行，由屏東市後備軍人輔導中心太鼓隊震撼鼓聲揭開序幕，屏東憲兵隊長鄭清元率領憲兵弟兄護送國旗進場及升旗，讓典禮格外莊嚴氣氛，隨後也施放紅、白、藍三色氣球，立委蘇震清、縣議會唐玉琴、陳揚、屏東市民代表會主席蕭國亮等人都到場參與，吸引了近萬名民眾參加，而現場還有吉祥物「猴哩來」、「幸運狗」、「歡喜金豬」等3隻公仔與民眾拍照，相當熱鬧。

市長林恊松表示，新的年度將全面「動起來」，縣市合作共同辦好台灣燈會，努力打造屏東市成為幸福健康的生態城市。

在升旗完後隨即展開健行活動，民眾從市公所出發後經台糖二街、仁愛路、廣東路、廣東南路等再返回市公所終點，全程3.8公里，完成健走的民眾即能領取紀念品運動毛巾組。

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