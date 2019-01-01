巧遇陳思宇誇她可愛 柯媽：很願意幫忙站台

2019-01-01 11:06

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市士林大同區立委補選打得火熱，「柯家軍」立委參選人陳思宇上午前往元旦健走活動拜票，柯媽何瑞英、柯爸柯承發也到現場，不過雙方皆表示只是巧遇，陳思宇表示，當然很希望柯爸、柯媽未來可以幫忙站台，而柯媽也表示很願意幫忙。

陳思宇日前推出與柯文哲合體的LINE貼圖、柯為她拜票的電話錄音，盼能爭取更多票源，她今上午到元旦健走活動拜票，巧遇柯媽、柯爸。陳思宇表示，柯爸、柯媽有志一同，和大家一起參加健走運動，未來有機會，當然也希望能邀兩人站台，但以不要累到他們倆為主。

柯媽也說，主要是來運動的，並不是為誰而來，不過陳思宇這麼可愛，也會幫她站台。鮮少受訪的柯爸則表示，他的學生紀政是活動發起人，這次是老師對學生的感情，所以來參加。

由於柯文哲稍早也有到現場開場致詞，柯媽被問到為何沒和兒子一起？她笑說：「我早上從新竹來捏！」對於陳思宇選立委，柯媽說，她有從電視上知道這件事，陳做事實在、又會說話，之後會幫忙她。

至於目前選舉進度，陳思宇表示，現在行程都陸續在跑，很多人問昨天怎麼沒休假，但對她來說，之前在市府工作與現在都是一樣的，「別人的平日是我們的平日，別人的假日是我們的平日，把每天都當作最後一天工作，這也是對自己的要求，希望能把事情做好。」

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