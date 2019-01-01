朱立倫缺席新北升旗典禮 侯友宜祝福：他的目標很明確

2019-01-01 10:29

〔記者賴筱桐／新北報導〕表態參選2020總統的前新北市長朱立倫，今天是卸任後首度公開露面，以民眾的身分出席總統府前的元旦升旗典禮，引發關注，但朱並未參加新北市的升旗典禮。新北市長侯友宜今天對此表示，「他（朱立倫）下一個目標很明確」，並大方獻上祝福。

是否邀請朱立倫參加新北市的升旗典禮？侯友宜說，市府有用簡訊邀請很多好朋友參與，希望未來的每一年，都歡迎民眾在新年的第一天，到新北市參加升旗典禮。

對於朱立倫出席總統府升旗典禮，侯友宜認為，新北市已經不是朱立倫的目標，朱的下一個目標很明確，所以朱到總統府升旗，以一般民眾的身分看著總統府，他祝福朱立倫諸事順利、心想事成。

談到新年新希望，侯友宜說，過去38年的公職生涯，每天為市民打拚，他期許政治放兩邊，讓民眾過安居樂業的好生活，有快樂、平安、健康的日子，共同「牽起我們的好日子」，政治話少講，創造新北市的新建設、新經濟，帶領新北市求新、求變，民生樂利。

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