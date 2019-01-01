2020之戰 王金平邀柯P見面：上桌的人都想胡牌

2019-01-01 10:22

〔記者黃建豪／台北報導〕前立法院長王金平、台北市長柯文哲上午同台出席元旦健走活動，王金平事前受訪，被問及參選總統想法時，延續高雄市長韓國瑜的麻將比喻稱「上桌的人每個人都想」，活動期間也與柯文哲在台上交頭接耳。柯文哲也坦承，王金平有問他，什麼時候要安排見面，至於合作「也要看合作什麼？」

韓國瑜日前比喻「誰胡牌，誰就可以選總統」後。王金平一早現身元旦健走活動，就被媒體包圍追問「有沒有可能與柯文哲合作2020？」王金平回應，他會看形式怎麼發展，現在這個情勢說來也很複雜，沒有辦法一語來論斷。

王金平還說，能合作的話，每個人都來合作阿，他們全台灣民眾一起來合作阿，共同營造國家團結和諧的氣氛，這樣台灣未來就有很好的希望。

至於有沒有胡牌可能？王金平強調，盡力而為而已，且（胡牌想法）每個人都想，上桌的人每個人都這麼想。

隨後王金平與柯文哲在活動舞台上緊靠，不時還在台上交頭接耳。柯文哲事後表示，王金平有問「什麼時候要見面？我就說，再講、再講。」

媒體追問，對王金平稱每個人都想「胡牌」的看法？柯文哲回應，他個人不會打麻將，且坦白講，他聽不懂王在幹什麼。

另與王金平合作可能？柯文哲回應，也要看合作什麼？人活在世界上，不是每天都在合作嗎？柯接著四兩撥千金說，他以前都是問王金平有關生技的問題，因為王是社團財團法人生技醫療策進會董事長，以前找王金平都是為了辦今年生策會在南港展覽館舉辦的生技活動，因為台北市政府也是重要的贊助和參加單位。

至於是否認為王金平競爭2020總統大位有機會？柯文哲笑回，「像這東西乾我．．．不是，唉唷，這跟我又不關。」

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