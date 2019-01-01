新竹縣元旦升旗典禮 府、會、鄉鎮市首長全員到齊

2019-01-01 10:29

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣2019年元旦升旗典禮今天早上在縣府前廣場舉行，現場號稱來了3680人，其中比較特別的是，除了新竹縣議會有過半議員們在議長張鎮榮、副議長王炳漢領軍下出席，前任副議長陳見賢也在座，全縣13鄉鎮市長更是全部總動員，一字排開的陣容，讓國民黨立委林為洲讚嘆是約20年來首見。

林為洲說，他從1998年首次當選議員以後、幾乎每年都出席元旦升旗，但是13個鄉鎮市長都與會，這還是第1次看到，表示新竹縣在未來，特別是縣長楊文科上任後，新竹縣會大團結！

縣長楊文科則在致詞中公開說，縣府和鄉鎮市長是夥伴關係，大家要一起討論、一起為地方打拚。縣府已從竹北市開始，由縣府的局處首長跟市府的團隊討論，商討哪些該由縣府跟市府共同建設？哪些由竹北市自行負責？哪些又該由縣府出面處理，他近日內就要儘快把溝通討論後的結果付諸實施。

跟其他鄉鎮市，縣府爾後也會把最急需要做的事情，同時展開討論。他強調縣府跟鄉鎮市是不分彼此的，因為鄉鎮市公所的政績也等於是縣府的政績，「我們是一體的，都是要向鄉親負責的」。

縣長楊文科說，今天的升旗典禮正因此採用「承先啟後，開創新局」為名舉辦。因為新竹縣經過去年底大選後，已產生了新的議員和鄉鎮市長，也帶來了未來新竹縣新的氣象，他相信未來的任期中，新上任的議員和鄉鎮市長一定會願意跟縣府一起打拚。

楊文科還說，今天元旦開始他有3個競選政見將要兌現，只要議會一通過，就從即日起生效。

首先就是國中小學生的營養午餐將在2月開學後繼續免費實施，且將在9月開始的新學年度起再加碼5元，也就是國小學生每人、每餐42元，國中生每人、每餐45元。

其次就是老人年金從今天起，從每人月領1500元調升為3000元，且繼續發放下去。

第3個就是新生兒營養補助金加碼，第1胎1萬、第2胎2萬、第3胎5萬，同胎如果是雙胞胎的就1次3萬、如果是3胞胎以上的就是10萬元。

楊文科說，上任後他要對鄉親另外所在意的教育和交通問題立刻著手。

交通最主要的是，六家通道竹科的高鐵橋下延伸到竹科3期的連絡道第3期計畫，希望近期就能展開徵收作業發放補償金，於今年發包施工，希望最短的時間能打通竹北六家到竹科力行路，完成竹科跟竹北的直接交通。

另外他也要積極跟新竹市政府聯繫，儘速新建竹北興隆路跟竹市千甲里之間跨越頭前溪的橋樑，以分流頭前溪南北岸的往來車流。這一切都是著眼於新竹縣未來30年的榮景，他要責無旁貸地在任期內去設法做好全縣的基礎建設。

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