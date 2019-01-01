台中再現藍天 盧秀燕：中火沒有10部全開

2019-01-01 09:59

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市新任市長盧秀燕選前打出「市長換人、空氣換新」訴求，上任以來，台中空氣品質倍受矚目，今天元旦升旗典禮後她說，台中這幾天天氣不錯，可以看到藍天，有人說「盧秀燕發功」當選以來讓藍天再現，「我沒有麼厲害」，其實是中火有兩部機組機組在歲修，還有1部故障，沒有10部火力全開。

盧秀燕元旦許下新年3願，除拚經濟、祝市民幸福快樂負，也包括全力整治空污，還台中好空氣，她說，她第一次參加行政院會就有針對改善台中空污提出建議。

盧秀燕說；台中這幾天天氣不錯可以看到藍天，有人說她當選以來是「盧秀燕發功讓藍天再現」、「我沒有麼厲害」，其實是中火有兩部機組機組在歲修，還有1部故障，有2到3部機組沒發電。

盧秀燕指出，只要不是10部機組火力全開，不要燒那麼多煤，台中就會晴空再現、就會有好空氣，她在第一次行政院會提出至少停1到2部機組，不要10部機組火力全開。

她說，尤其4號機組最老舊，已近30年未更新，與其行政院要花20億元更新4號機，更新效果有限又製造空污，她具體提出建議方向，先停4號機，讓台中地區不用發這麼多電，讓空污減少，會逐步看效果。

盧秀燕指出，從去年開始很多地區的電廠陸續有機組上線，相信台中少1、2部組機組發電，不會影響到全國；以最近台中有2到3部機組沒發電，全國並沒有缺電，因為有其他電廠加入可以分擔全國供電。

盧秀燕說，她請求行政院、總統府，讓全國最大電廠、全世界第2大燃煤電廠不要火力全開，還中部好空氣。

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