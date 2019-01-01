馬英九台南升旗 論蔣公褒貶、送國旗圍巾給人瑞

2019-01-01 09:53

〔記者王俊忠／台南報導〕前總統馬英九今天清晨到台南參加在南區大林新城國宅社區的升旗典禮，吸引國民黨民代、地方民眾約上千人與會。馬英九看到豎立在社區公園的蔣中正銅像、心有所感地重申「沒有蔣公，就沒有台灣；蔣公也是政治人物，歷史上會犯錯，也要負應有的政治責任」。

馬英九與國民黨前立委高思博、南市議員謝龍介、林燕祝、李鎮國、盧崑福、林美燕及台南民眾服務社理事長林易煌、南區區長朱棟夫妻、新生里長王安國及地方居民戴著國旗圍巾、揮舞國旗，一起齊聲唱國歌與國旗歌，把國旗升上旗桿頂。

馬英九指出，看到民眾起大早、精神抖擻參加升國旗很感動，尤其是蔣公銅像在很多地方受到不公平待遇，他要說的是「沒有蔣公、那有台灣？」，包括對日抗戰勝利、開羅會議把台灣還給中華民國，光復、保衛與建設台灣；當然蔣公也是政治人物，在歷史上會犯錯，同樣要負起政治責任，但毋庸置疑蔣公是遷台復興的重要人物。

馬前總統還提到每天到台北景美住家附近的景興國小慢跑時，都會向校園內的國父與蔣公銅像敬禮，1位是革命建國之父、1位是光復台灣者，希望大家以後都這麼尊敬他們。馬還帶領大家呼喊中華民國萬歲、台灣民主萬歲口號。

馬英九受訪時對中國國家主席習近平將於明天對「告台灣同胞書40週年」發表談話指出，他在總統8年任內努力做到兩岸和平繁榮；很顯然現階段台灣執政者沒有做到，希望今年能做到，也會看習主席明天怎麼說，他相信應該是正面的！

馬英九並送8條國旗圍巾給與會的90多歲到上百歲人瑞，受到許多民眾熱情歡迎、爭相握手。馬離去時回應說大家後會有期。

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