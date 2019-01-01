葛來儀批柯幕僚扭曲事實 柯P：典型假新聞

2019-01-01 10:08

〔記者黃建豪／台北報導〕美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深顧問葛來儀12月拜訪台北市長柯文哲後，傳出期間邀請柯赴美國參選智庫一事。但葛來儀卻否認此事，稱是柯文哲幕僚在扭曲事實。對此，柯文哲上午認為，這是媒體造成的誤會，並稱「這就是典型的假新聞。」

葛來儀12月率領幕僚團到台北市政府拜訪柯文哲後，柯文哲也證實曾見過葛來儀，並安排今年3月將赴美國參訪，兩人互動，被外界解決為美國智庫「支持柯文哲」，讓葛來儀不滿發聲明澄清。

柯文哲今談及此事時表示，他聽到也覺得奇怪，這到底是怎麼一回事？講一下？隨後媒體回應「是葛來儀不滿被放話，營造支持柯文哲氣氛」後。柯文哲澄清，他們有在哪個地方，講說葛來儀邀請他們嗎？好像也沒有，他沒有講、他的幕僚也沒有講，也沒有一個報導，這就是典型的假新聞。

柯文哲說，（媒體）先做個什麼，說葛來儀邀請他們，（媒體）再問葛來儀說「人家說你們邀請柯文哲」，要葛回應，奇怪，這是典型假新聞，「我只說過他們3月要去美國，然後哩？沒有了啊。」

柯文哲表示，他們3月去美國華盛頓或紐約，有時候還是會去拜訪智庫，所以是他們要去拜訪人家，怎麼會是人家來邀請他們，這實在差太多了。

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