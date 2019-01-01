澎湖綠地變藍天 「八百壯士」元旦捧場升旗

2019-01-01 09:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖今年元旦升旗典禮不一樣，甫由綠地變藍天，不僅參加人數變多，同時會場國旗旗海飛揚，新科澎湖縣長賴峰偉宣示今年為「教育年」，全力營造適合國家未來主人翁學習環境，同時引用「我的未來不是夢」，勉勵縣府同仁努力。

今年澎湖元旦升旗典禮，以「迎新年、展新局，全民齊心耀菊島」為活動主題，新科縣長賴峰偉率縣府一級主管、民間各社團負責人等，共同參加升旗典禮，其中最受人矚目的是八百壯士協會，派出龐大兵團加入行列，同時猛力揮舞國旗，唱起國歌也格外努力。

開場式先邀請好娛樂創意舞蹈工作室，以活力四射熱舞帶動現場氣氛，並驅走清晨低溫的寒氣，隨後由馬公國中管絃樂演奏、山水國小祥獅獻瑞等接棒暖場，活動在中興國小、新生代合唱團的「澎湖頌」、「我的未來不是夢」後揭開序幕，縣長賴峰偉還上台與小朋友們合唱「澎湖頌」。

升旗典禮後，旋即由縣長賴峰偉偕同各界貴賓，共同為健行路跑活動鳴槍起跑，隊伍由縣政府出發，沿著介壽路、順承門、中山路、中正路折返回縣政府；會場澎湖縣政府吉祥物公仔及軍方憲兵公仔也出動，成為大小朋友追逐合影的焦點，另一個大型人形立牌就是縣長賴峰偉，所到之處各團體都爭相合影留念，打響今年首日活動名號。

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