選總統試水溫 張善政新政實驗室開張

2019-01-01 09:49

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〔記者李欣芳／台北報導〕無黨籍的前行政院前院長張善政有意參選2020年總統，目前正在慎重評估是否參選，他最近在YouTube成立官方頻道，選在2019年元旦的今天推出「新政實驗室」影片，為爭取2020試水溫。

張善政近來除了積極參與公開活動，張善政自去年七月成立臉書個人粉絲專業、LINE官方帳號，他的臉書粉絲業已有近5.5萬人按讚。

張善政昨天在臉書發文表示，外既關心他2020是否與國民黨合作，他只用幾句話回覆「沒有必然的期待，保持適當的彈性，做好自己的準備」，他認為唯有擺脫藍綠惡鬥，台灣才有機會休養生息，重拾往日的榮耀。

他今天在YouTube頻道，推出首集「新政實驗室」影片，測試人氣。首集介紹美國「外交政策」（Foreign Policy）雜誌總編輯強納森．迪波曼（Jonathan Tepperman）所著「國家為什麼會成功」一書，以國家可能面臨的經濟、國安、政治信任度等議題進行探討。

張善政說，現在是2019年的新開始， 數位時代來臨，政治不再只是政治人物理念的單向表述，更重要的，是讓大家知道理念形成的過程， 如果這個形成過程是大家都有參與空間的，那更好，於是就有了「新政實驗室」這個影音企劃，「在新政實驗室裡，我希望用說好書談理念的方式 來跟大家聊聊天交交心」。

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