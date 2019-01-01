雙喜！雲林舉辦元旦升旗 原來縣長張麗善是元旦寶寶

2019-01-01 09:37

〔記者詹士弘／雲林報導〕2019年元旦雲林縣在斗六三好酒店舉辦升旗典禮，縣長張麗善、副縣長謝淑亞及斗六市長林聖爵與千名民眾一起參與，張麗善在升旗過程感動落淚，強調看到國旗升起的那一刻，意識到「沒有國哪有家，沒有家，哪有安定幸福的百姓。」由於縣長也是元旦寶寶，也接受現場民眾「生日快樂」的祝福。

雲林縣各屆今天在斗六棒球場旁的三好酒店舉辦元旦升旗，市公所準備千份元旦小書包，一下子就被索取一空，有民眾6點半就來排隊還是拿不到，縣長張麗善表示，由於縣府沒有編列元旦或跨年活動預算，所以讓大家失望了，明年會編足預算，準備3、5千個小書包，滿足縣民的需求。

張麗善也表示，2019年將啟動雲林幸福元年，每項政策都要站在福國利民的角度，為百姓的民生經濟打拚，雲林縣長久以來資源嚴重不足，城鄉差距嚴重，希望大家努力，縮短城鄉距離，擁有台灣人共同的平等。

林聖爵也表示，今年的斗六燈節將持續辦理，張麗善也已經同意重啟斗六圓環水舞，斗六將繼續幸福美滿。

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