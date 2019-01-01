打臉「兩岸一家親」？蔡元旦談話被這樣解讀...

2019-01-01 09:50

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文今日上午在總統府發表新年談話，強調在兩岸交流上要建立三道防護網守護台灣安全，總統還舉在中國已失控的非洲豬瘟疫情說，如果連疫情防治都不能真心合作，哪來的「兩岸一家親」？對照台北市長柯文哲在兩岸關係上主張「兩岸一家親」，總統的說法，也被解讀是對部分政治人物的說法而來。

總統在談話裡提到，中國試圖利用民主體制的開放和自由，來介入台灣內部的政治和社會發展，這已經是此刻台灣最大的挑戰。為了守護台灣的安全，我們會為兩岸交流建立三道防護網。

其中，在最近非洲豬瘟的防疫工作上，總統批評中國政府一直沒有依照相關協議，將疫情誠實地、即時地通報給台灣。一旦豬瘟傳進台灣，不僅重創相關產業，影響民生經濟，更重要的，會造成台灣民眾對對岸的負面觀感。我們是不樂見這種情況發生

。

總統還意有所指說，如果連疫情防治都不能真心合作，哪來的兩岸一家親？與其千方百計讓台灣政治人物說出通關密語，不如務實地在兩岸民眾最關心的民生安全上合作。

總統也說，不反對兩岸正常互動以及城市交流，但不能靠模糊政治前提，強迫就範的通關密語，兩岸之間真正需是務實理解雙方價值信仰、生活方式、及政治制度的根本差異。

由於柯文哲在兩岸關係上主張「兩岸一家親」，並被外界認為是模糊的「通關密語」，總統這番話也被解讀是對部分政治人物的說法而來。

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