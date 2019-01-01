國民黨「太陽們」角逐2020 吳敦義：適當時間表態

2019-01-01 09:33

〔記者林良昇／台北報導〕爭取2020年總統大選提名，國民黨「太陽們」相繼出招，相較於之前的迴避以對，國民黨主席吳敦義今首度表態，強調「我在適當的時間自然會表達我的態度」，他也強調，國民黨已經選出歷屆總統了，都是有典範可循。

吳敦義今至中正紀念堂向孫文銅像獻花致敬，隨後受訪時被問到，2020年總統大選，黨內已經有很多人有動作，他什麼時候要表態？吳敦義首度表示，「我在適當的時間自然會表達我的態度。」

吳敦義表示，現在非常重要的就是要趕快把「貨能夠賣得出去，人能夠進來」，這是國民黨執政時一貫的政策，希望透過國民黨執政的15個地方政府，中央黨部將來會建構一個平台，一方面跟大陸的中央台辦能夠有一個互動的平台，讓國民黨執政的15個縣市貨都能夠賣得出去，人也能夠進來投資或者來觀光旅遊，繁榮雙方的經濟，雙贏互利。

媒體詢問，關於國民黨推出總統候選人的條件，吳敦義強調，國民黨已經有選出歷屆總統了，都是有典範可循的，而關於總統初選時程，吳敦義則說，依照過去的往例，大概都是在5、6月間。

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