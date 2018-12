高雄未現第一道曙光 韓國瑜：未來陽光更燦爛

2019-01-01 09:03

〔記者洪臣宏/高雄報導〕高雄市長韓國瑜與千名民眾,今天在林園迎接第一道曙光,可惜天公不作美,不過他說,未來每一天會很燦爛,他與妻子李佳芬分別在「市境之南樹」掛上許願牌「日照港都、高雄發大財」、「曙光映照、高雄起飛」,吸引民眾爭相合照。

韓國瑜上任後在戶籍地推出迎接第一道曙光活動,儘管氣象預報顯示看到曙光不樂觀,仍吸引約千名民眾參與,有當地居民說,沒見過林園汕尾地區這麼多人聚集,非常感動。現場由林園愛鄉協會理事長陳俊強、林園區紅樹林保育學會理事長方家政及文史工作者戴健城引言,介紹林園特色。

韓國瑜與李佳芬先到爐濟殿參香,一抵達市境之南樹,在簇擁下進場,他說,希望有更多好朋友來林園,看全台灣每天第一道曙光,從林園起來,這道曙光,慢慢把高雄照亮,把南台灣照亮,再把全台灣照亮,林園的這道曙光意義不同。

在高雄熊帶動下,他與妻子被拱上舞台晨舞,並分別在市境之南樹掛上「日照港都、高雄發大財」、「曙光映照、高雄起飛」許願牌,立刻成了打卡景點,又與學生社團林園夢工場合唱應景的英文歌「Morning has broken」、「You are my sunshine」,民眾高喊「安可」。

可惜天公不作美,韓國瑜說,曙光雖一時蒙住,但未來陽光會更燦爛,日子會更美好,他希望更多人來林園走一走看風景、吃美食,讓林園子弟得到大家關心。最後現場民眾一起互道「新年快樂」。

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共7萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法: http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/