高雄未現第一道曙光 韓國瑜：未來陽光更燦爛

2019-01-01 09:03

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市長韓國瑜與千名民眾，今天在林園迎接第一道曙光，可惜天公不作美，不過他說，未來每一天會很燦爛，他與妻子李佳芬分別在「市境之南樹」掛上許願牌「日照港都、高雄發大財」、「曙光映照、高雄起飛」，吸引民眾爭相合照。

韓國瑜上任後在戶籍地推出迎接第一道曙光活動，儘管氣象預報顯示看到曙光不樂觀，仍吸引約千名民眾參與，有當地居民說，沒見過林園汕尾地區這麼多人聚集，非常感動。現場由林園愛鄉協會理事長陳俊強、林園區紅樹林保育學會理事長方家政及文史工作者戴健城引言，介紹林園特色。

韓國瑜與李佳芬先到爐濟殿參香，一抵達市境之南樹，在簇擁下進場，他說，希望有更多好朋友來林園，看全台灣每天第一道曙光，從林園起來，這道曙光，慢慢把高雄照亮，把南台灣照亮，再把全台灣照亮，林園的這道曙光意義不同。

在高雄熊帶動下，他與妻子被拱上舞台晨舞，並分別在市境之南樹掛上「日照港都、高雄發大財」、「曙光映照、高雄起飛」許願牌，立刻成了打卡景點，又與學生社團林園夢工場合唱應景的英文歌「Morning has broken」、「You are my sunshine」，民眾高喊「安可」。

可惜天公不作美，韓國瑜說，曙光雖一時蒙住，但未來陽光會更燦爛，日子會更美好，他希望更多人來林園走一走看風景、吃美食，讓林園子弟得到大家關心。最後現場民眾一起互道「新年快樂」。

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