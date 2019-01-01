宜蘭縣復辦元旦升旗 近千人雨中觀禮、健行

2019-01-01 08:51

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣政府睽違9年，今年復辦元旦升旗典禮，今早宜蘭雖然下雨，但仍有近千人參與升旗以及健行活動，縣長林姿妙說，她任內每年都會舉辦元旦升旗。

宜蘭縣從前縣長陳定南開始，就取消元旦升旗典禮，國民黨縣長呂國華上任後復辦，但2009年民進黨縣長林聰賢當選後又停辦，期間從2010年至2018年都未舉辦元旦升旗，改以祈福敲鐘迎曙光活動，迎接新年到來。

不過林姿妙就任後，就要求交接小組復辦元旦升旗，並舉辦健走，今早宜蘭雖下豪雨，但仍有民眾冒雨前來，宜蘭縣議會議長張建榮說，縣府舉辦升旗「大家都想了非常久了。」

林姿妙說，雖然今天下雨，但參加升旗的鄉親很踴躍，也希望今年從元旦起就是好的開始。

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