基隆元旦升旗典禮 低溫風雨大升旗的人變少了

2019-01-01 08:48

〔記者俞肇福／基隆報導〕 基隆市108年元旦升旗典禮「台灣頭，看日出」，今天早上6點30分在國立海洋科技博物館潮境公園停車場空地舉行；基隆市長林右昌說，看到國旗在風雨中冉冉上升，他自己都有股莫名感動，感謝市民冒著風雨參加，祝福大家新的一年身體健康，祝福國家國運昌隆。

基隆市政府過去都是在基隆市立文化中心前舉辦升旗典禮，林右昌4年前當選基隆市長後，將升旗典禮移師到潮境公園舉辦，由於面對大海迎接每年元旦的第一個日出，格外有意義，過去3年吸引許多市民參加；不過，今年受到天候不佳的影響，使得參加升旗典禮的人數明顯銳減。

除了，基隆市政府七個區公所與各級學校教職員參加外，市民朋友到場較往年減少；有市民就表示，今天一早風雨這麼大，氣溫才15度，又看不到日出，誰會從溫暖的棉被中，爬起床摸黑去參加升旗典禮。

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