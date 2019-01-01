苗縣升旗迎接元旦 徐耀昌：拚經濟顧民生

2019-01-01 07:41

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣迎接2019年元旦升旗典禮，今天清晨6點在苗縣府第一辦公大樓前廣場舉行，有超過3千位鄉親熱情參與，苗栗縣長徐耀昌與各級民代與在場民眾一起迎接新的一年到來，徐耀昌指出，將積極創新開發18鄉鎮市在地特色，以拚經濟、顧民生為新軸線，讓鄉親們都能安居樂業，荷包滿滿。

今年元旦升旗主題為「南北攜手躍進 山海共享慢活」，代表原住民族群的山風樂舞團帶來歡樂愉快歌舞樂曲，揭開活動序幕，屬客家族群的苗栗縣大湖歌舞發展協會也帶來獨具客家特色的舞蹈表演，壓軸表演為苗栗縣去年全民運動會代言人，青春偶像團體A-Team帶來熱力四射的歌舞表演，炒熱現場熱鬧氣氛。

徐耀昌與立委徐志榮、苗栗縣議會議長鍾東錦、副議長李文斌及縣議員、鄉鎮市長各級民代、苗縣府團隊及鄉親高唱國歌，目送國旗冉冉上升，迎接苗栗第一道曙光。

今年升旗典禮安排摸彩，共有17個獎項，1500個摸彩品，有些民眾是全家出動試手氣。

徐耀昌致詞時指出，未來4年將以「南北攜手躍進、山海共享慢活」為施政主軸，並以「客、閩、原、新」多元族群文化為底蘊，全速航向「觀光科技大縣」願景。

徐耀昌指出，苗栗縣的南庄及三義是全台唯一的國際雙慢城，還有全國首創的Railbike鐵道自行車及Ubike騎乘率為非六都縣市之冠，積極創新開發18鄉鎮市的在地特色，希望滾動出豐沛的庶民經濟。以拚經濟、顧民生為新軸線，讓鄉親們都能安居樂業，荷包滿滿。

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