告台灣同胞書四十年 習近平將發表演說

2018-12-31 23:50

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國發表《告台灣同胞書》明滿四十週年，中國官媒《新華社》今發布消息指，中國國家主席習近平將於1月2日上午10時，在北京人民大會堂發表「重要講話」，屆時全中國媒體將同步直播。中國國台辦主任劉結一近日則稱中國將加強主導兩岸走向統一，陸委會今駁斥說「兩岸關係從來不是單方決斷」。

1979年元旦，中國發表《告台灣同胞書》公開信，呼籲兩岸結束軍事對峙狀態、並首次提出兩岸三通、擴大兩岸的交流構想，解放軍也同步宣布停止自1958年以來對金門周邊島嶼的砲擊。

《告台灣同胞書》明天屆滿四十周年，中國國台辦主任劉結一於12月30日在央視訪問中，先行談論了新一年的兩岸政策。劉結一說，2019年北京主導兩岸關係走向的大勢會繼續加強，兩岸同胞合作會更加密切，交流會更加熱絡，親情會更加緊密。劉結一還說，兩岸關係不會一帆風順，「台獨勢力還會繼續挑釁生事」，中國方面「完全有能力戰勝各種風險挑戰，兩岸關係一定能克難前行，朝統一方向邁進」。

陸委會昨則駁斥劉結一說，該訪問中許多歸責台灣及宣傳對台工作成就等內容，均是混淆視聽的不實言論。陸委會強調，「台海和平」與「健康交流」是兩岸人民的共同期待，也是雙方執政者的責任。兩岸關係的發展從來不是由單方決斷，也不是一方用強權威脅利誘可讓另一方屈服的。

陸委會並說，兩岸關係在對岸負面操作下歷經挑戰風險，我政府始終堅定捍衛國家主權與民眾福祉利益，守護中華民國台灣。陸委會呼籲中共當局，在當前情勢下，應認清其片面界定、矮化台灣的「一中原則」沒有市場，更應尊重台灣堅守的民主體制及大陸內部對人民民主的需求。陸委會強調兩岸當務之急，是應在不設政治前提下務實溝通，才有化解長期分歧的可能。

2008年12月31日，當時的中共中央總書記胡錦濤也曾於《告台灣同胞書》三十週年前夕，在人民大會堂發表談話，提出和平協議與兩岸軍事互信機制等想法。習近平此次談話，則是中國加強打壓台灣、同時又推出對台三十一項和居住證等吸收政策後，首次發表演講，格外令人矚目。

＊《告台灣同胞書》小檔案

《告台灣同胞書》為中華人民共和國政府對中華民國發表的公開信，被視為是中華人民共和國對中華民國最早的政策性文件，在歷史上總共發表5次，前四次都在1950年代，包括台灣民主自治同盟主張解放台灣；及中國前領導人毛澤東在八二三砲戰結束翌日，以國防部長彭德懷的名義發表《中華人民共和國國防部告台灣同胞書》，要求中華民國共同對付「以美國為首的帝國主義」。1979年元旦，中國透過全國人民代表大會常務委員會委員長葉劍英名義，正式發表《告台灣同胞書》，內容主要為商討結束兩岸軍事對峙狀態、並提出兩岸三通、擴大兩岸的交流，使兩岸關係走進新階段。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/