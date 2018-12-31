「福建省政府」吹熄燈號 到此一遊記得打卡

2018-12-31 22:51

〔記者吳正庭／金門報導〕福建省政府因應「去任務化」今天熄燈、正式停止辦公；原有員工多移撥至其它機關，僅保留6人移至金馬聯合服務中心繼續辦公。

行政院「金馬聯合服務中心」2017年1月17日，由時任行政院長林全、福建省政府主席張景森等人共同掛牌，與「福建省政府」以「兩塊招牌、合署辦公」的模式，為金門、連江兩縣服務。

金馬聯合服務中心參議陳永富說，福建省政府因應「去任務化」及2019年起不再編列預算，自2018年12月31日結束辦理業務，正式劃下句點。由於省府是憲政機關，非修憲不得廢除，因此名銜仍存在，但實際不再運作。

省府原有職工22人，去年6月起陸續辦理優退或移撥，最後僅剩下原省府秘書長翁明志等6人移撥至行政院，並轉派至省府原址的金馬聯合服務中心繼續辦公，由行政院政務委員張景森兼任中心主任、翁明志擔任執行長。

福建省政府1949年8月隨國軍遷駐金門，推行地方政務，本次去任務化及零預算下，終於在走完70個年頭後吹起熄燈號；台灣和中國都有「福建省政府」，在兩岸議題下，省府已成另類的打卡景點。

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