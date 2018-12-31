這下尷尬了！馬新書發表 高思博：馬英九忘了我

2018-12-31 23:00

〔記者王捷／台南報導〕馬英九為了宣傳新書全台跑透透，今日到安平老街走訪，並在安平貴記吃台南小吃發表新書，這次競選台南市長失利的高思博替馬英九發言，稱馬英九這次到台南有long stay的打算，元旦要到大林新城看升旗；市議員謝龍介還會帶馬英九品嘗小卷米粉；馬英九被問到是否要參選下一屆總統，尷尬表達謝謝關心；而高思博到了發表會定點打開直播，自嘲馬英九上次選舉站台忘了他，特別要求馬英九在直播中澄清。

馬英九2018最後一天選在台南long stay，被問到為何選台南，而沒有選在藍營大勝的高雄？馬英九自稱是因為來會一會「馬友」。而高思博被問到馬英九為何而來，直稱不知道，並說馬英九有自己的規劃。

馬英九明年的行程預計在台南參加升旗典禮，之後再由謝龍介帶領參觀，品嘗小卷米粉，被問到如果觀光人潮很多該怎麼辦？高思博回答，馬英九已經習慣支持民眾湧上前，加上謝龍介在維安一定沒問題。

不過馬英九的新書發表會，謝龍介沒有到場，但永康區的市議員林燕祝、北區、中西區市議員許至椿與南區、安平區的盧昆福也到場，高思博辦公室指出，這是因為沒有特別邀請謝龍介的緣故。

高思博到會場後，工作人員立刻打開直播，推馬英九的新書，高思博強調裡面有幾個章節後面有「你所不知道的馬英九」，有許多秘辛，不過上次選舉來站台時，馬英九可能是忘了他，站在台上沒有介紹他，希望馬英九可以在直播中澄清。

馬英九則說，當時是因為台上太多議員，一時疏忽忘了介紹高思博。

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