被葛來儀澄清 北市府：一切都還在洽排中

2018-12-31 20:59

〔記者沈佩瑤／台北報導〕對於美國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）今澄清「未邀柯文哲訪美」，批柯幕僚扭曲事實。對此，台北市政府發言人劉奕霆表示，有關訪美行程，一切都還在洽排中，等有進一步消息，會盡快對外說明，市府也不會在此前透露任何消息，訪美的事情就是尊重相關單位的安排。

台北市長柯文哲明年三月將訪美，日前柯昨證實，確實曾接見美國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser），但葛來儀（Bonnie Glaser）今表示，台灣近日有報導指台北市長柯文哲與她見面後敲定訪美，「相關報導並不準確」，並批評柯幕僚扭曲事實，刻意不提真正洽談的對象，是為了影射她和CSIS支持柯市長競選總統，她強烈反對遭到這樣的利用。

台北市政府發言人劉奕霆今受訪表示，有關訪美行程，一切都還在洽排中，等有進一步消息，會盡快對外說明，市府也不會在此前透露任何消息，訪美的事情就是尊重相關單位的安排。

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