韓國瑜嗆「含金湯匙的我看不起」 網友笑問：在說誰？

2019-01-01 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕獨派大老辜寬敏認為年輕人若只因「發大財」政見、就投給韓國瑜，他實在看不起；對此，高雄市長韓國瑜回嗆辜寬敏，看不起含著金湯匙出生，卻對他人指指點點的人。韓國瑜回嗆辜寬敏的言論傳開後，網友紛紛笑稱「到底是在說誰」？

辜寬敏日前接受媒體訪問時指出，台灣年輕人令他失望，年輕人若只憑著韓國瑜說的「發大財」，就願投給韓國瑜，這樣的年輕人實在讓他看不起。對此，韓國瑜昨天（31日）回應時指出，「辜先生」一輩子沒有吃過苦，沒有吃不飽，卻在旁邊說風涼話，這樣有什麼意義？韓國瑜更嗆，含著金湯匙對別人說三道四、指指點點，實在令人看不起。

韓國瑜回擊辜寬敏的言論傳開後引起熱議，網友紛紛笑稱「在說誰？XD」、「請問...他這樣是不是嗆到一堆人？連他老婆都被嗆了！！？」、「連勝文：...」、「連勝文 馬英九 胡志強:」、「敢嗆勝文 你什麼咖」、「阿文:看我幹嘛」、「KMT一片躺槍www」、「這個是地圖砲嗎？」、「無差別爆擊XDDD」。

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