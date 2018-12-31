辜寬敏批為發財挺韓 韓國瑜：含金湯匙指指點點不可取

2018-12-31 18:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕獨派大老辜寬敏認為年輕人若只因「發大財」政見、就投給韓，他實在看不起，也讓他快失去對高雄人的信心；高雄市長韓國瑜今表示，沒法接受辜寬敏的說法，「含著金湯匙」對別人指指點點、很不可取。

辜寬敏日前接受媒體訪問時指出，現在台灣年輕人讓他有點失望，因為年輕人若只憑著韓國瑜說的「發大財」，就願投給韓國瑜，這樣的年輕人實在讓他看不起，而這次高雄選舉結果，也讓他快要對高雄人失去信心，質問高雄人對於這次選舉結果，「投票時心情和現在還一樣嗎？」

高雄市長韓國瑜今對此指出，辜寬敏這一輩子怎麼長大的？有吃過苦嗎？有繳不出學費嗎？有沒辦法在年輕時吃不頓飽過？他無法理解辜寬敏講這話意義何在？

韓國瑜說，許多年輕人生活困難，充滿創業理想卻沒資源，高雄市希望協助年輕人創意，幫助中低收入戶，他建議辜寬品應該用更高胸襟、更寬胸懷看帶台灣年輕人的未來，辜寬敏講那些話，他沒法接受，含著金湯匙別人指指點點、很不可取。

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