澄清「未邀柯文哲」 葛來儀批柯幕僚扭曲事實

2018-12-31 18:38

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國際與戰略研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）今表示，台灣近日有報導指台北市長柯文哲與她見面後敲定訪美，「相關報導並不準確」，因柯幕僚早在該會議前就和另個智庫接洽訪美行程。葛批評柯幕僚扭曲事實，刻意不提真正洽談的對象，是為了影射她和CSIS支持柯市長競選總統，她強烈反對遭到這樣的利用。

媒體近日報導葛萊儀在12月拜訪柯文哲，兩人會面後敲定明年3月柯文哲訪美的智庫行程。柯後受訪時證實此會面，並在回答媒體提問時說，自己是留美的，政治方面「應該滿接近美國價值體系」。

葛來儀今天透過電郵回覆澄清此事。葛來儀說，這些報導包含了不精確的資訊，而且就她看來，這些文章有意將她形塑成柯市長競選總統的支持者。

葛來儀說明事件經過，她在12月17日和一群美國專家一同與柯市長會面，是研究之旅的行程之一，他們在台灣和許多人物會面，其中包括前總統馬英九、外交部長吳釗燮、國安會秘書長李大維、陸委會主委陳明通、前立法院長王金平、副總統陳建仁等人。葛來儀強調，換句話說，他們與來自不同政黨的政治人物都見了面。

葛來儀並進一步戳破報導的錯誤連結說，柯拜訪華府智庫一事，是柯市長的幕僚提出的規劃，他們在CSIS研究團抵達台灣的幾星期前，就已經與一位美國重要智庫的專家接洽此事，「該智庫並非CSIS」。葛來儀並不願意透露該位專家的身分，僅表示他為柯市長3月訪美的行程規劃了一場與美國學者的閉門會議。而在這之後，該專家和葛討論此案，她同意擔任共同主辦，但那場活動也不會在CSIS舉行。

葛來儀強調，她並沒有邀請柯市長訪問美國，也未曾說服柯進行這件事。葛來儀認為，柯市長的幕僚顯然扭曲事實，僅曝光她和CSIS，而對真正洽談的對象和單位隱去其名，目的是使她及她所工作的CSIS「看起來就像支持柯市長競選總統」。

葛鄭重表示，她強烈反對遭到這種方式利用，強調「我是名學者、也是美台關係和台灣長年的支持者，且不會在將來的大選中選邊站」。

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