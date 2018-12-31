與藍營合作拚2020？ 張善政：做好自己的準備

2018-12-31 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院院長張善政考慮以無黨籍身分參選2020年總統大選，外界也關注與藍營有淵源的他是否與國民黨合作，對此，張善政於2018年最後一天做出回應，稱「保持適當的彈性，做好自己的準備」，還貼出老子《道德經》上善若水一章的節錄以表其志。

張善政今（31）日下午在臉書發文表示，對於許多人關心他2020年與國民黨合作不合作的問題，「我用幾句話回覆：沒有必然的期待，保持適當的彈性，做好自己的準備。」他接著表示：「唯有擺脫藍綠惡鬥，台灣才有機會休養生息，重拾往日的榮耀。祝我們的2019會更好！」

除了發文，張善政還貼出了老子《道德經》第8章上善若水的節錄語句，「居善地，心善淵，與善仁，言善信，政善治，事善能」。老子以水的各種特性做為比喻，說明最上乘的善人應該具備什麼樣的人格狀態。

另外，張善政本月28日發文談到他探訪先前傳出身體不適的前行政院長陳冲時，也提到當年他入閣的過程。他說，當時是陳冲詢問他是否有意入閣，「我決定入閣前，其實內心掙扎許久，因為Google的工作輕鬆又待遇好，所以當陳院長第一次找我談的時候，我並沒有馬上接受」。

但是他後來覺得這是一個磨練和做事的好機會，所以在最後時刻打電話告訴陳冲「我願意」，「開啟了我之後四年在政壇的『奇幻漂流』，一路從科技政委、科技部長、行政院副院長到最後卸任的職務是行政院長。」

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