未來計畫出書！吳音寧：2018對我來說是「奇怪的一年」

2018-12-31 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕北農前總經理吳音寧上月29日遭火速解職，吳音寧今在臉書表示，今年對她來說「是奇怪的一年」，也透露未來計畫出書，並祝福大家2019年平安順遂。

今年2月底北農休市導致菜價下跌，引發外界討論，吳音寧接著又被質疑花公帑買菜送給自家彰化鄉親，引起爭議；民進黨在大選慘敗後，時任農委會主委林聰賢上月28日表示「吳音寧階段性任務已完成」，隔日北農董事會火速解除吳音寧的總經理職務。

吳音寧今天發文表示，2018對她來說是奇怪的一年，「尤其2/27那天之後，遭遇一波又一波，扭曲事實的惡意攻擊」，她透露，自己計畫將這些經歷寫到書中，記載到歷史裡。

話鋒一轉，吳音寧說道，「不過今年也恰如我年初在日誌本寫下的：A strange world is wonderful（一個奇怪的世界是精采的）」，她也收受到很多支持與鼓勵，縱使眼前政經局勢並不樂觀，中國因素介入影響甚鉅，但她從未放棄希望，「祝福大家，更祝禱台灣島嶼來年平安順遂」。

不少網友都為她打氣，「德不孤必有鄰，加油！」、「 加油，會有島嶼天光的一天」、「過去的日子辛苦妳了，謝謝」、「支持音寧，音寧加油！」

吳音寧的臉書貼文

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