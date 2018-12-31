台灣、中國同編號惹議 南美館特展撤圖表

2018-12-31 16:21

［記者劉婉君／台南報導］台南市美術館一館目前正展出「台南市政府典藏禮品特展」，展場內有一張大幅的世界地圖，圖下標示著各國贈送給台南市的禮品數量，有民眾發現台灣與中國卻是同一個編號，引來政治聯想。

「台南市政府典藏禮品特展」由台南市政府與南美館合作展出，除強調純粹只是分類方便，並無其他特別意思，今天下午已立即撤下修正。

「台南市政府典藏禮品特展」的展示內容，主要是8年來台南市政府與世界各國的城市交流時受贈的部分禮品，一進入展場，牆上就有一張世界地圖，分5大洲列出各國送給台南市的禮物件數統計，每個國家前方都有編號，但台灣排列在中國下方，卻沒有編號。

有民眾看了覺得很奇怪，疑惑為何台灣會放在中國下方，且唯獨台灣未加編號，「想問這是製作的時候出了什麼錯嗎？還是我的理解錯誤了，有沒有美術歸美術，政治歸政治的八卦？」

市府祕書處表示，地圖標示的目的在於顯示世界5大洲之各國與南市的實際友好交流與互動情形，以及方便在授贈品上予以簡單之歸類，並無其他特別的意思，為避免民眾誤解，將立即修正。

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