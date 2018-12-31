利衝法新制上路 未表明身分關係最高罰50萬元

2018-12-31 14:51

〔記者謝君臨／台北報導〕公職人員利益衝突迴避法（利衝法）新制已上路，有條件放寬公職人員或其關係人得與機關團體進行交易或接受補助，但須在文件中據實表明身分關係，並由機關團體主動公開，以接受檢視；監察院提醒，未依規定表明身份關係或機關團體未公開身分關係者，可處5萬元以上、50萬元以下罰鍰。

立法院5月22日三讀通過利衝法修正案，公布後半年實施，新制現已上路，原則上仍禁止公職人員或其關係人和公職人員服務或受其監督的機關團體進行買賣、租賃、承攬或其他具有對價的交易行為，也不得接受補助，但為了避免過度限制人民工作權及接受補助的權益，在符合6種情形時可例外。

利衝法規定，例外情狀包括，依政府採購法以公告程序辦理的採購；依法經由公平競爭方式以公告程序辦理的採購、標售、標租；基於法定身分申請的補助；對關係人依法以公開、公平方式辦理的補助；或禁止反不利公益且經補助法令主管機關核定同意的補助。

在前述情況中，公職人員、關係人應事先主動在申請補助文件或投標文件中據實表明身分關係，而機關團體在補助或交易成立後，應主動公開身分關係，讓公眾得以透過網路查詢檢視。但基於法定身分依法申請的補助，例如結婚、生育補助等，則無須表明身分關係。

此外，例外情況還包含，交易標的是由公職人員服務或受其監督的機關團體所提供，並以公定價交易。公營事業機構執行國家建設、公共政策、公益用途而承租（購）、委託經營、改良利用國有非公用不動產。每筆1萬元以下，每年度不超過10萬元的補助及交易。

監察院公職人員財產申報處提醒，利衝法規定，公職人員、關係人未依規定表明身分關係或機關團體未公開身分關係者，可處5萬元以上、50萬元以下罰鍰。監察院已在陽光法令主題網中，提供相關身分關係揭露表及公開表，各機關團體可參考並下載運用，讓補助及交易行為符合利衝法規定，避免違法情事發生。

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