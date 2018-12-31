柯市府休假也要回line惹怨 北市府：檢討改進

2018-12-31 13:21

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市政府員工年度滿意度調查出爐，不少員工不滿柯市府一昧要求電子化，過度使用LINE，造成對員工干擾，甚至長官要求看到LINE訊息務必要回覆，休假日太晚回訊息遭批不合群。對此，北市府副發言人黃瀞瑩表示，用LINE交辦常是因臨時業務盼加快處理效率，聽到市府員工聲音會檢討改進，盡可能不造成負擔。

媒體報導，不少員工不滿柯市府一味要求電子化，長官過度使用LINE干擾員工問題，部分機關已連續3年有類似意見，還抱怨首長情緒管控差，有公務員說，長官要求看到LINE訊息一定要「至少回一句『收到』」，曾因在休假日太晚看到來不及回，挨批不合群，不禁大嘆連休息日都得應付長官，只會讓工作效率更加低落。

黃瀞瑩今上午陪同參選台北市士林大同區立委補選的「柯家軍」陳思宇，赴華榮市場掃街，行前5分鐘受訪提到對柯市府愛用LINE惹員工抱怨，黃回應，她個人沒聽到市府員工抱怨的聲音，至於媒體事務組每天都跟市長行程，每天在運作，但同仁也有休假時間。

黃瀞瑩說，她個人在假日收到長官或同事的LINE頻率算是蠻高的，但她覺得並不會造成太大負擔，有些業務用LINE效率會提高，尤其假日常有臨時業務，處理速度會變高，至於柯市長他每天都挺忙，不太有時間透過LINE傳送訊息。

至於首長情緒管控，黃瀞瑩說，首長個人問題，希望首長聽到員工聲音後能檢討。

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