郭國文推線上入黨：讓「改革民進黨」成全台最大黨

2018-12-31 12:35

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南新市長黃偉哲上任，第2選區立委將進行補選，爭取民進黨提名的前勞動部次長郭國文今天號召啟動「新民進黨運動」，主張開放線上入黨、網路初選，納入多元聲音，擴大社會基礎，讓改革的民進黨成為國內最大黨。

郭國文今天發表首支競選CF，以「有膽識、拚改革，新‧民進黨」為訴求，他指出，發現其實人民並未放棄民進黨，全台最大黨並非「討厭民進黨」，而是「改革民進黨」，因此決定推動新民進黨運動。

郭國文推動的新民進黨運動，是以民意的需求與核心為主，「該換的就換、該改的就改」；他也說明歐洲網路原生黨「海盜黨」已取得國會相當多席次，面對新媒體的趨勢，黨更應思考新世代的主張。

郭國文認為，新的黨主席出線後，應召開臨時全代會，修改黨章，開放線上入黨、網路初選，同時降低入黨費，100元就能參加總統初選，更多新血的注入，才能讓民進黨提振與重生。

郭國文強調，唯有讓黨的主張更貼近民意需求，才能再次取得人民信任，重新出發，全力為社會大眾服務。

郭國文也說，有膽識才能拼改革，在台灣民主歷程的關鍵時，他不曾缺席，從野百合學生運動、勞權運動，以及2004年為了抵抗中國的威脅，在台南縣成功辦理第1次手牽手運動，成了之後全國牽手護台灣的基礎。

郭國文當選大台南1、2屆議員後，被徵召到中央，他表示，今年為了固守南台灣的民主堡壘，辭官返鄉選市長、議員與里長，更深刻體會到台南民主、國家安全面臨重大時刻，因此秉持草根精神與初衷，責無旁貸參選第2選區立委補選。

郭國文提到，在改革的過程，民進黨需要的謙卑傾聽繼續拼的專業、歷練，需要穩健的中生代來當民意與政府的橋樑。

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