愛用LINE交辦事項惹不滿 北市府：會避免造成員工負擔

2018-12-31 12:36

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲辦事講求效率，而北市府習慣用LINE交辦事項，卻有市府員工抱怨首長情緒管控差，過度使用LINE造成對員工的干擾，讓工作效率更加低落。對此，北市府副發言人黃瀞瑩表示，聽到市府員工聲音後會做檢討跟改進，盡可能避免造成市府員工負擔。

綜合媒體報導，黃瀞瑩今日陪同北市觀傳局前局長陳思宇掃街，受訪時被問到此議題，她回應指出，市府工作跟市民生活息息相關，在4天連假中可能有臨時業務需要處理，使用LINE進行臨時業務交辦可能是首長會用的方式，會盡可能不要造成市府員工的負擔。

黃瀞瑩提到，自己收到長官及同事在假日傳訊息的頻率也不低，但沒有造成太大負擔，透過LINE的確可以讓工作效率提升。針對長官情緒控管問題，黃瀞瑩則認為這是長官個人情緒問題，收到員工反應後會更積極處理，聽到市府員工聲音後會進行檢討。

陳思宇也被問到局長任內是否會在假日傳訊息給員工，陳思宇表示她以前在府內時，假日會盡量避免對員工叨擾，不過觀傳局業務屬性特殊，「別人假日是我們平日」，雖然活動加班會有較多類似接觸機會，但會盡量避免此狀況發生。

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