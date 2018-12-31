被指與議員父頻攻對手 陳思宇：讓民眾有新的選項

2018-12-31 11:25

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市士林大同區立委補選倒數不到一個月，角逐參選人「柯家軍」陳思宇近日與父親議員陳建銘，頻對對手民進黨何志偉、國民黨陳炳甫開炮。陳思宇今天說，不論對誰標準都一致，就像她主張不帶職參選、不設競選看板和插旗幟，盼改變選舉文化，從自己率先做起，讓民眾有新的選項。

陳思宇今天上午前往華榮市場拜票，受訪談到今天是跨年日，兩位參選人都休假，陳思宇說，她決定要做一件事，不管今天是什麼節日，每天都是全力以赴。

至於傳市長柯文哲不滿陳思宇民調落後，下令「一定要贏」，陳思宇說，其實從決定參選，柯就這麼說；她也提到，從近來釋出的民調自己也有成長5%至6%，讓勇氣倍增，自己也算是政治新人，首次出來選舉，就繼續努力，一定會讓民調持續突破。

對於父親陳建銘批何志偉「人小動作多」又改口「人小志氣高」，陳說，陳議員自己有回應；隨後，陳思宇再提昨日被何志偉暗指選舉有行政資源挹注，「謝謝志偉的攻擊，昨天他特別說我用行政資源打選舉，也很想問他，到底哪裡用了？請公開列點說明。」

談到被指與父親聯合對參選對手砲火頻頻，陳說，不管對誰，都是用自己的標準，例如自己不帶職看選，不設看板、插旗子，希望有新的選舉文化，就是由社會評論，到底大家是否希望有新的政治力量進來國會，我們用自己率先做起，讓民眾有新選擇。

談到會找柯市長站台嗎？陳說，前幾天的line貼圖，柯也是在網路上替她站台，接下來也會用更多貼近民心的方式，不管是政策理念溝通，市長跟她會有比較多著墨。

陳思宇也說，多跑基層是一定要的，像市長最後選舉也是，掃街握手車隊，在選舉中，陸軍決定要持續進行。她還說，也沒有所謂的空戰，主要是希望能討論更多議題，就像昨天她到社子島，有很多在地人渴望改變當地，「柯市長在社子島得票率，比其他兩位加起來還高，這部分改變我們都聽到了」。

媒體詢問，柯的選票有無可能轉換成自己的，陳說，這也是要努力的地方，現在跑基層就是傾聽的一部分，希望能轉換成實際政見規劃，進一步爭取民眾認同。

談到「學姊」黃瀞瑩兩天幫你掃街，效果是否良好，陳說，學姊人氣確實很高，很多婆婆媽媽看到她，會覺得很親切，「就跟我一樣，很像自己的孫女，確實掃街可以讓民眾把焦點放在我們身上」，柯家軍團結一心，我們會繼續努力，爭取更多認同。

假日傳訊息給員工處理府內業務，陳說，不清楚，現在已經不是局長了，之前在府內會盡量避免叨擾，不過觀傳局，別人的假日，是我們的平日，別人的平日，也是我們的平日，確實會有比較多活動加班。會盡量避免。

針對與何志偉為競選看板槓上一事，陳建銘稍後受訪也再提到，本來是不在意，是有支持者反映，怎麼有人這麼不道德，在自己競選總部旁邊掛招牌，如果他競選總部在旁邊就另當別論，「可是專程來掛招牌，不覺得很奇怪嗎？」

陳建銘說，也有支持者願意提供家中土地給他掛，但他強調「我絕不會幹這種事」，這是民代參選的潛規則，不會互相無謂競爭，選舉是好事，大家要比能力，不是比看板大小。

媒體追問，是否認為這是何的小動作，陳說，很多事情放在心裡，更希望社會大眾能理解，選舉側重的是能力，如果刻意無謂競爭，就像看板的事情、放謠言中傷、或是說陳思宇濫用行政資源，「用在哪裡啊？如果何志偉認為柯市長、思宇舊同仁助選，違反行政中立的話，那可以看到民進黨選舉，從總統、行政院長、各部會首長，不都每天在他身邊晃嗎？如果他能好好選舉，這也是地方之福。

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