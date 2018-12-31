銀行資料更新擾民？ 原來是亞太防制洗錢組織要求

2018-12-31 11:21

〔記者黃欣柏／台北報導〕今有媒體報導，指「洗錢防制法」上路後，有民眾被銀行要求須臨櫃更新客戶資料，否則將暫停帳戶的自動化交易服務，讓防洗錢變成「擾民」。對此，保險犯罪防制中心董事長邵之雋解釋，其實清查銀行帳戶是去年亞太防制洗錢組織（APG）評鑑團的要求，雖確實會對民眾造成困擾，但卻是防制洗錢的「必要之惡」。

邵之雋指出，目前各金融機構開始清查靜止戶，主要是為了因應去年APG評鑑團的要求，雖然台灣在11月的APG現地評鑑中有不錯表現，但明年3月還須接受複審，最終結果甚至可能到明年7月才出爐，因此這段時間仍必須持續精進，否則一旦評鑑結果不佳，國人海外投資、資金跨境轉匯等都可能受影響。

邵之雋認為，此問題的根本原因，在於早年國內金融機構的電子化程度不足，加上民眾經常使用不同印鑑開戶，才會造成各銀行資料無法統一，類似的情況也會發生在保險等領域，但畢竟民眾使用銀行帳戶的頻率遠大於保險帳戶，自然就會感受到不便。

對於有民眾不滿帳戶被「凍結」，邵之雋說，其實禁止自動化轉帳並不等於凍結帳戶，但對於習慣轉帳的台灣民眾而言，確實會造成不便，「我最近也臨櫃兩次，真的深受困擾」，但其實在美國，重新清查帳戶是很正常的事情，這可能是因為文化民情不同所致。

一名不願具名的行政院官員表示，其實各銀行可考慮延長清查時間，盡量減少對民眾造成的不便，此外也應該透過「公會指針」的方式，共同集思廣益找出最不擾民的替代方案，不過銀行公會跟官股行庫長期有過於官僚、僵化的問題，也剛好是財政部跟金管會的三不管地帶，如何讓他們動起來才是最大問題。

對於行政院洗錢防制辦公室昨稱：「過去就曾提醒金管會避免『苛政擾民』」，該官員也強調，我國金融機構是「腹背受敵」，明知道會造成一定民怨，但又不得不面對國外的壓力，雖不能說洗防辦在推卸責任，但洗防辦也知道金融機構的難處所在，其實應理解並協助金管會與金融機構解決困難才是。

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