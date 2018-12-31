瞄準網路戰 中科院攬才 博士薪85K

2018-12-31 07:33

〔記者羅添斌、高嘉和／台北報導〕中國及境外勢力持續對台發動網路攻擊，軍方除由資通電軍指揮部的「網路戰聯隊」進行防護與反制，也責由中科院執行網路作戰各式科技及裝備的研發精進。中科院人士透露，目前正擴大網路戰研發人才的招攬，博士級研發人員的月薪上看八萬五千元，希望延攬專業人才加入網路戰研發團隊。

精進網路作戰研發 待遇具吸引力

中科院人士說，依據中科院網路戰領域專案人力進用辦法規定，博士級研發人員的進用薪資為七萬七二五○元至八萬五千元；碩士級為五萬六六五○元至六萬五千元；學士為三萬八一一○元至四萬五千元，獲進用人員享有勞健保及年終工作獎金等福利，還可申請宿舍。

他表示，中科院目前正進行今年第二次的網路戰領域人才招攬，連同研發及技術人員需求數量為二十三人，報名作業到明年一月十六日止，甄試時間暫定在明年二、三月間。

根據勞動部到今年四月底的畢業生全職工作薪資統計，博士畢業生月薪多在六到七萬元間，占比約三十四％。國營事業的台電曾在一○四及一○五年連續兩年招考博士級新進人員，起薪約六萬一千元；中油也曾在幾年前招考博士級新進人員等，起薪約五萬四千元。以此相較，中科院開出的待遇確有其吸引力。

官員說，中科院為提升自主國防科技研發能力，針對各個重點研發領域對外招攬專業人才，其中又以網路戰、遙控導控、水下作戰等領域為重點。

強化網路戰力 國軍招募雙管齊下

官員表示，在網路戰方面，參謀本部設有資通電軍指揮部，並轄有「網路戰聯隊」等作戰部隊，聯隊今年也多次到各大專院校人才招募，希望找到更多專業人才，聯隊官兵還享有高額專業加給。

他表示，軍方雙管齊下招募官兵及專業人才，就是為了強化國軍網路戰力，讓台灣在面對中國及境外網路攻擊時，除了有能力防護，更要能積極反制對方。

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