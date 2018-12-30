中正紀念堂朝「概念式主題」轉型？文化部澄清：純屬臆測

2018-12-30 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕文化部昨（29）日向行政院呈報中正紀念堂轉型進度，但有媒體報導，未來將朝「概念式主題」前進，且不會拆除現有建物，唯館內蔣中正銅像的去留將視情況而定。對此，文化部今澄清所有消息「純屬臆測」，目前轉型方向還有待行政院跨機關協商確認。

文化部昨將中正紀念堂轉型規劃報告以兩案併陳的方式簽報行政院，並表示後續仍有待行政院初步研商。然而有消息人士指出，中正紀念堂未來轉型方向將採類似美國洛杉磯寬容博物館的「概念式主題」，而非鎖定特定事件、時期或族群。另外，中正紀念堂目前現有建物都不會拆除，唯蔣中正銅像是否拆遷還得看最後整體轉型的方向而定。

對此文化部今（30）日發出聲明稿澄清，有關媒體報導中正紀念堂轉型方向的訊息均「純屬臆測」，名稱也並非文化部所建議之轉型方案。

文化部表示，因方案事涉跨機關業務，目前仍需待行政院跨機關研商、確認轉型方向，待初步結論出爐，文化部將盡快舉辦公聽會，對外說明轉型方案構想。

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