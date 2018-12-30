「蔡侯會」沒下文？侯友宜：靜待總統通知

2018-12-30 17:08

〔記者賴筱桐／新北報導〕總統蔡英文在今年九合一選舉結束後，致電六都市長當選人道賀，並安排時間會見，但與新北市長侯友宜的會面行程延宕至今，始終無法敲定。侯友宜今受訪表示，靜待總統的通知，也會尊重總統的看法。

侯友宜今天下午至新北市警察局土城分局、頂埔派出所與樹林派出所慰問同仁辛勞，被問到「蔡侯會」的規劃，侯友宜表示，蔡總統最近應該比較忙，包括處理內閣的問題及各界的想法，總統可能忙於重大公事及國事，所以到目前為止，他仍靜待總統的通知，包括會面的地點與時間，他會尊重總統的看法。

至於是否有機會與台北市長柯文哲會面，侯友宜說，「隨時都可以見面啊」，不拘泥何種形式，畢竟兩市距離很近，打通電話很多事情都可以解決，沒有非見面不可，就算不見面，電話聯絡也能解決問題，只要對兩市的市民好，用任何方式解決問題才是最重要的。

侯友宜表示，上任才沒幾天，我每天最重要的事就是跟市民相會，市民有許多問題需要市長一一了解，包括與基層第一線打拚的夥伴相會，重要程度不亞於誰跟誰相會，如果基層同仁能更有士氣為市民服務，也是另一種市民相會、解決問題的方式，所以他樂於跟任何地方首長相會，形式不拘。

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