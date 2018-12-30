批何志偉「人小動作多」 陳建銘改稱︰長得滿袖珍的

2018-12-30 15:49

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市士林大同區立委補選開打，「柯家軍」參選人陳思宇父親、議員陳建銘今上午批評民進黨參選人何志偉「人小動作多」，下午則改稱何「人小志氣高」，「長得滿袖珍的」；他強調，在選舉事務上，務必拿捏好潛規則，對台灣才有正向發展。

陳建銘日前於臉書貼文，放上一張他和何志偉選舉看板同框照片，批評之前何的大嫂鍾佩玲選議員已做過一次，現在立委補選又一次，「真無聊，就讓你擺個夠，這樣爽了吧」，又指何抄襲他的競選口號。何志偉日前受訪一度哽咽說，看板是他幫助過的大韓航空罹難家屬免費提供懸掛，他很多看板都是支持者幫忙，也心甘情願被攻擊，但「打到選民的心，這就不可原諒」，說別人抄襲選舉口號，也應點出哪裡一樣，不用這麼多政治口水。

今天上午陳思宇前往士林市場掃街，下午再前往圓山商圈掃街，父親議員陳建銘都陪同在旁。談到何志偉，陳建銘受訪說，選舉是件好事，大家努力向前衝，爭取更多選民認同，我們不希望太多小動作，這些對選務一點幫助都沒有。

陳建銘說，在別人競選總部立一個招牌，固然不違法，但在潛規則看來很難接受，有朋友看不過去，也說要在何的競選總部掛一個招牌，「我說那何必如此，雖然民眾很熱心，自己要去拿捏，這是基本原則」。

另外，陳建銘說，掃街是既定安排好的行程，如果刻意要影響插隊，我們也給予尊重，但也沒必要如此，這些小動作反而造成選民更大困擾，認知上會產生更不好的印象。

陳建銘說，選舉是件好事，就像「殺豬公」，「自己比豬公就好，去比別人的菜好不好，這是沒有必要的」。

談到今天上午批何志偉「人小動作多」，陳說，不是啦，是說他「人小志氣高」，「長得滿袖珍的」，總之在選舉事務上，拿捏好潛規則，對未來才有正向發展。

至於是否會如上午所言「持續發酸文」，陳建銘說，很多朋友勸不要跟小朋友（指何志偉）計較，但是有時候「痚痀忍不住嗽」，意思是有哮喘會忍不住咳嗽，這點還是要致歉，因為身為長者肚量要寬大一些，但是「侵門踏戶」還是不能忍受，奉勸未來在選務上，大家一起向前衝，改變台灣選舉文化。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/