高雄土地案 王世堅：韓國瑜是男子漢就去查、還陳菊清白

2018-12-30 15:21

〔記者鍾泓良／台北報導〕財經專家黃世聰近日在政論節目中指出，陳菊擔任高雄市長時賣出16.7萬坪的土地，且每坪只賣37萬元，讓台北市民進黨市議員王世堅喊出「那就查嘛！」讓部分網友認為王是民進黨的良心，但也有綠營支持者認為此舉是「黨內互打」。王世堅今天受訪解釋，他是指現在是韓國瑜擔任高雄市長，手上都握有行政資源，馬上就可以查清楚，認為如果韓是男子漢就去查，釐清問題還陳菊清白。

王世堅受訪說，有任何質疑都應該要查清楚，但他補充各縣市政府都有透過賣土地來籌錢，尤其高雄過去因為中央「重北輕南」導致財源更少，所以更會因此籌備財源。他也提到，這些土地本來就是抵費地，本來就是政府開發取得的土地，本來就應該要繼續釋出。他更相信，地方政府處理資產一定有相關程序，包括鑑價、議會、審計部等。

王世堅表示，市政大權現在屬於韓國瑜，如果有人有質疑就有責任查清、釐清，還沒查清楚就應該要制止謠言。他說，陳菊在高雄任內不只有功勞也有苦勞，不要在揶揄3千億元負債，「那是用來把高雄原本又黑又臭的工業城打造成宜居城市」，而全台各縣市都有負債，連「三千寵愛於一身」的台北也有負債。

而對於之前講韓國瑜變得慈眉善目，王世堅說，韓國瑜之所以可以成功有兩個原因，第一就是過去20年有很多人生起伏，這些故事讓人很有共鳴，第二就是韓國瑜口才好。但他補充，韓固然慈眉善目，但他周邊很多牛鬼蛇神，都藉由韓流崛起復辟，奉勸韓記得，他成功最大的根源就是人民的支持，不是各種地方派系，懇切希望韓不要成了葡式蛋塔、甜甜圈，流行一時就消逝的命運。

而對於他要求清楚查高雄土地案吸引到粉絲，王世堅說，他雖然有所堅持，認為要賺錢就去做生意，要政治就要清廉，但自己政治立場還是偏綠，認為陳菊他的前半生奉獻給台灣，是光明磊落政治家，坊間奇怪流言不應該糟蹋她

至於會不會因為調查波及陳菊或讓人覺得黨內互打，王世堅極力澄清，不是黨內互打，只是認為陳菊被過度汙名化、妖魔化，才希望查清楚還真相。

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