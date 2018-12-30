談越南團集體脫逃 立委：政策要有「阿索米原則」

2018-12-30 14:11

〔記者謝君臨／台北報導〕循「觀宏專案」管道來台的越南觀光團爆發集體脫逃事件，截至29日還有127人失聯；對此，民進黨立委許智傑今表示，政府政策要有「阿索米原則」（指應有彈性、空間之意），本次事件也顯示，政府需增加管控措施；另，針對中油到年底前實施凍漲措施，許則認爲油價應納入GDP稅收與物價指數因素。

許智傑指出，政府政策要有原則、有彈性，叫做「阿索米原則」，「觀宏專案」原則是開放簽證促進觀光，彈性是對好學生、壞學生要有差別，但是保留他們未來有改進的機會，越南這次表現不好，我們應該要增加一些管控措施才對。

針對中油油價凍漲，許智傑則表示，油價凍漲原則是避免物價漲價，照顧基層人民，「這是好事呀！」中油首次未採取油價漲跌公式，他認為，油價公式應列入GDP稅收與物價指數因素一併思考調整，才不會樂了大戶，苦了小市民。

中油今公告指出，31日凌晨零時起，調降各式汽油價格每公升0.9元及柴油價格每公升1.0元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升24.5元、95無鉛汽油每公升26.0元、98無鉛汽油每公升28.0元、超級柴油每公升22.2元。

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