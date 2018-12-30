南市議長選後說分明 郭信良：沒想過會這樣離開

2018-12-30 13:45

〔記者蔡文居／台南報導〕退出民進黨而當選台南市議長的郭信良今天表示，關於此次的正副議長選舉，他個人認為已經告一段落。所以這幾天外面的流言蜚語、抹黑攻擊及節目評論，他一概以沈默來做回應。他說，就算現在離開（民進黨），他愛台灣的心還是沒有改變，他沒想過有一天，會用這樣的方式來離開。

今天元旦連假的第二天，郭信良仍到議會辦公室處理事務。對於正副議長選舉後，外界的評論，他今天透過臉書提出說明。

郭信良表示，他之所以保持沈默，是因為深知，身為議長、身為人民選出來的議員，他有更多更重要的工作應該去做，才不會愧對支持他的鄉親們，而不斷的政治鬥爭、言語攻擊、非事實的評論絕非鄉親們所樂見。

他表示，一直到今天，仍有不實的抹黑與攻擊，所以他不得不站出來，捍衛他個人的清白。

郭信良表示，民進黨是他此生所摯愛的政黨，他從沒想過有一天，會用這樣的方式來離開。他入黨30年，費盡心、耗盡精力就是為了讓這個黨更好、更茁壯。「就算現在離開，我愛台灣的心還是沒有改變，更無法撼動。」

他說，若鄉親們需要譴責，就請全算到他一人的頭上，由他個人來承擔，希望別再讓無辜的人受到傷害。而所有的政治、派系鬥爭，也就都到今天為止吧！因為讓民眾能夠吃得飽、穿得暖，才是他一生的使命所在。

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